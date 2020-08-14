Соцопрос выяснил отношение россиян к высшему образованию в стране

Опрошенные граждане России — 65% — заявили, что их в целом удовлетворяет качество высшего образования в стране.

"45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% — хорошим, а 22% — плохим. Российское высшее образование скорее отвечает сегодняшним потребностям российской экономики, решили 40% респондентов. 37% придерживаются противоположного мнения", — свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Большая часть участников опроса отрицательно отнеслась к сохранению онлайн-обучения в отечественных высших учебных заведениях. Они считают, что такая форма получения знаний сказывается на их качестве.

"Большинство россиян (73%) считают, что частичное сохранение формата дистанционного обучения в вузах отрицательно скажется на качестве высшего образования. При этом 10% россиян считают, что частичное сохранение такого формата скажется на качестве высшего образования положительно, 9% считают, что не скажется, 8% затруднились ответить", — говорится в результатах опроса.

Методом телефонного интервью сотрудники ФОМ опросили 1000 человек старше 18 лет. Опрос проводился с 17 по 19 июля 2020 года.