В Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки, о чем написали на сайте правительства города.
"Это первое потомство у самки Коллеты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детёнышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Пока что новорождённый находится с мамой.
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