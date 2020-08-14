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У львинохвостой макаки в Московском зоопарке родился детёныш

Общество

В Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки, о чем написали на сайте правительства города.

"Это первое потомство у самки Коллеты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детёнышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пока что новорождённый находится с мамой.

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