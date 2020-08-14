Крымский таксист высадил пассажиров с ребёнком посреди поля. Пассажиры оказались московскими туристами, которые торопились с косы Беляус в Ялту. Из-за спешки они и сели в такси, где не было кондиционера и детского сиденья, как они изначально указывали в заказе.
По дороге нарастало напряжение. По словам молодых людей, таксист всё время хамил, и в середине пути он потребовал деньги и высадил пассажиров, не довезя до пункта назначения. В итоге они оказались на дороге в жару 36 градусов без воды и еды с ребёнком.
Закончилось всё, к счастью, хорошо: трактористы пришли на подмогу и вызвали туристам другое такси.
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