Крымский таксист высадил туристов с ребёнком посреди поля

Крымский таксист высадил пассажиров с ребёнком посреди поля. Пассажиры оказались московскими туристами, которые торопились с косы Беляус в Ялту. Из-за спешки они и сели в такси, где не было кондиционера и детского сиденья, как они изначально указывали в заказе.

По дороге нарастало напряжение. По словам молодых людей, таксист всё время хамил, и в середине пути он потребовал деньги и высадил пассажиров, не довезя до пункта назначения. В итоге они оказались на дороге в жару 36 градусов без воды и еды с ребёнком.

Закончилось всё, к счастью, хорошо: трактористы пришли на подмогу и вызвали туристам другое такси.