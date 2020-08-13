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Московским учителям предложат привиться от коронавируса

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в планах вакцинировать учителей столицы. По его словам, учителя, которые постоянно контактируют с людьми, должны быть защищены от коронавируса.

Но, уточнил он, если на это хватит доз вакцины.

Учителя не будут обязаны носить маски.

"Но это зависеть будет от эпидситуации, от администрации школы. На уровне СанПиНов таких требований на сегодняшний день тоже нет", — сказал он.

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