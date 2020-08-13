Московским учителям предложат привиться от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в планах вакцинировать учителей столицы. По его словам, учителя, которые постоянно контактируют с людьми, должны быть защищены от коронавируса.

Но, уточнил он, если на это хватит доз вакцины.

Учителя не будут обязаны носить маски.