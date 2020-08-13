В школах столицы не будет линеек 1 сентября

В школах столицы 1 сентября не будет торжественных линеек и массовых мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Не будет также обязательного нахождения на уроках в медицинских масках, это будут решать родители или сам ребенок.

Школы будут работать в строгом режиме: постоянная дезинфекция помещений, ограничения работы столовых и ограниченные перемещения по учебным корпусам.