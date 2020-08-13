Москвичи будут носить маски ещё несколько месяцев

Сергей Собянин подчеркнул, что жителям столицы придется носить маски еще несколько месяцев. Это подразумевает, по его словам, обязательное ношение масок в метро, в наземном транспорте, в торговых предприятиях и других общественных местах. Также предусмотрены штрафы в случае невыполнения этого требования.