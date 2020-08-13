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Профессор рассказала, чем грозят школьникам перегрузки

Общество

Неврозы, проблемы со сном, дефицит массы тела и ожирение, — все это ожидает школьников из-за перегрузок во время учёбы.

"Любая перегрузка, к которой очень часто стремятся родители, имеет обратный эффект. У ребенка нарушается функционирование центральной нервной системы, возникают неврозы, различного рода функциональные отклонения… нарушаются сон и режим питания, у кого-то возникает недостаток массы тела, у кого-то это приводит к избытку массы тела", — рассказала член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко.

Профессор считает, что постоянные перегрузки могут даже спровоцировать девиантное поведение ребенка, его эмоциональное состояние заметно ухудшается из-за чрезмерной траты сил на дополнительные занятия.

"Последствия перегрузок ребенка видит каждый родитель. Надо думать о рациональной нагрузке и учете тех возможностей, которые есть у каждого ребенка", — подчеркнула Лазуренко.

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