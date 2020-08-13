Сотрудница чукотской больницы выгнала Мишустина из кабинета МРТ

Сотрудница Чукотской окружной больницы не пустила премьер-министра России Михаила Мишустина в кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) с криками "Нельзя!".

"Глава правительства осматривал медицинское учреждение вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Во время обхода Мишустин и Мурашко решили зайти в кабинет МРТ. Вслед за ними двигалась группа фотографов, видеооператоров и журналистов. Медработница, завидев эту "свиту", так закричала "Нельзя! Нельзя!", что Мишустин и Мурашко попятились и не решились войти в кабинет.

Вообще-то слова женщины были адресованы людям с фото- и видеоаппаратурой. Когда она поняла, что её неправильно поняли, уточнила: "Нельзя с аппаратурой". Но Мишустин и Мурашко как-то неловко потоптались у кабинета, и заходить не решились. Потом премьер-министр отошёл от шока и сказал: "Вот сразу видно — профессионал", — на этом месте видеозапись "Кремлёвского пула" из РИА Новости заканчивается.