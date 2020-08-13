Роскачество проведёт исследование импортных вин

Россия в этом году будет изучать и анализировать импортные вина.

"Новация этого года — мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин", — говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Как сообщает РИА Новости, каждый год в России проводится проект "Винный гид России", призванный развить, популяризировать и поддержать отечественное виноделие.