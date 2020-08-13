Российская молодёжь предпочитает пить вино

Винная культура в России перестала быть элитарной и распространилась далеко за пределы Москвы. С 2015 года в стране неуклонно растёт потребление этого напитка. Отдают предпочтение не водке, а вину молодые люди, которые много путешествуют по миру.

"Российскому рынку удалось подняться вверх на 23 позиции в том числе из-за молодого поколения граждан, которые много путешествуют и отдают предпочтение не водке, а вину. С 2015 года в России потребление вина в среднем ежегодно увеличивается более чем на 13 процентов. При этом средняя цена каждой купленной бутылки также возросла. Неудивительно, что потребление вина на человека увеличилось в два раза. Винная культура в России перестала быть преференцией "богатой элиты" и распространилась за пределы Москвы", — говорится в ежегодном отчёте Global Compass, опубликованном аналитическим агентством Wine Intelligence.

В отчёте отмечается, что такие резкие скачки в рейтинге происходят крайне редко. Аналитики отмечают, что дополнительно позитивно повлиял на ситуацию российский закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне 2020 года.