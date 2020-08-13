На малолетнюю дочь рязанского губернатора записан годовой доход размером в 10 млн рублей.
Декларация главы региона Николая Любимова появилась на официальном сайте области. Согласно документу сам Любимов за прошлый год заработал только 4,3 млн рублей, он не владеет никакой недвижимостью и даже нет ни одной машины.
Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины главы региона.
"В пользовании квартира площадью 205,1 квадратных метров. У супруги в собственности квартира в 92 квадратных метра и доля в квартире площадью 70,6 квадратных метров. Супруга также владеет автомобилем Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей. В пользовании несовершеннолетней дочери две квартиры площадью 92 и 127,7 квадратных метров. Также в ее пользовании кладовка и машиноместо. Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машиноместо приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год", — говорится в декларации.
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