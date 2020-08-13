Вдвое больше, чем рязанский губернатор заработала его малолетняя дочь

На малолетнюю дочь рязанского губернатора записан годовой доход размером в 10 млн рублей.

Декларация главы региона Николая Любимова появилась на официальном сайте области. Согласно документу сам Любимов за прошлый год заработал только 4,3 млн рублей, он не владеет никакой недвижимостью и даже нет ни одной машины.

Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины главы региона.