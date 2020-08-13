В Финском заливе наблюдается утечка нефтепродуктов

Во время августовской экспедиции к затонувшему в годы Великой Отечественной войны танкеру "Т-12" обнаружилась утечка нефтепродуктов.

Танкер находится в Финском заливе, там его нашли участники экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества.

"Подтверждаются опасные прогнозы: из разрушенного корпуса судна сочатся нефтепродукты. На видеокадрах из экспедиции видны маслянистые пятна на поверхности воды", — сообщают участники экспедиции.

Уже взяты все необходимые пробы и замеры, в сентябре будет известны результаты анализов и пути решения проблемы.