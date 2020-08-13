Каждый шестой работодатель смотрит на знак Зодиака соискателя

Согласно неоднозначному опросу сервиса "Работа.ру", 16% работодателей учитывают знак зодиака сотрудников и соискателей.

Это в малой мере касается владельцев собственного бизнеса — из них 74% не учитывают этот магический показатель. HR-менеджеры также в подавляющем большинстве (85%) не интересуются астрологией в сфере работы.

Как сообщает ТАСС, 20% опрошенных уточнили, что учитывают этот нюанс в зависимости от вакансии: 75% опрошенных учитывают знак зодиака, если претендент метит на руководящую должность. А 52% собственников считают полезным, если знак зодиака сразу указан в резюме.