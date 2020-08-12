В Сочи на курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне открылся кинотеатр под открытым небом. В пресс-службе курорта эту горную киноплощадку назвали единственной в России.
"На курорте "Роза Хутор" работает единственный в стране открытый кинотеатр на отметке более 1 000 метров над уровнем моря. Он расположен на террасе дизайн-резиденции Flacon1170. Площадка под открытым небом рассчитана на прием порядка 100 гостей. В высокогорном кинотеатре установлено оборудование для уличных трансляций и специальные пуфы", — говорится в сообщении пресс-службы курорта "Роза Хутор".
Посетителей киноплощадки просят надевать медицинские маски, пуфики для зрителей расставлены на расстоянии, с учетом социальной дистанции.
"Сеансы проходят по вторникам, четвергам и субботам. Дважды в месяц они будут бесплатными. Показы по времени совпадают с закатами, которыми также можно любоваться на нашей террасе", — рассказал организатор кинопоказов Михаил Егошин.
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