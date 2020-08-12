Модель из Германии потратила на тату 38 тысяч фунтов стерлингов

Тату-модель Лина Л. с юности начала задумываться о татуировках и пирсинге. А с возрастом все больше воплощала стремление в жизнь — сейчас на ее теле более ста татуировок, пирсинг, имплантаты 3D-Art на лице и теле (процедура, при которой каким-то участкам тела придаются нетипичные очертания и формы при помощи вводимого под кожу силикона).

Она потратила на эту роскошь 38 тысяч фунтов стерлингов, т.е. 3,6 миллиона рублей.