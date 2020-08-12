Тату-модель Лина Л. с юности начала задумываться о татуировках и пирсинге. А с возрастом все больше воплощала стремление в жизнь — сейчас на ее теле более ста татуировок, пирсинг, имплантаты 3D-Art на лице и теле (процедура, при которой каким-то участкам тела придаются нетипичные очертания и формы при помощи вводимого под кожу силикона).
Она потратила на эту роскошь 38 тысяч фунтов стерлингов, т.е. 3,6 миллиона рублей.
"Есть много способов изменить себя. Технологии, медицина, а также искусство модификации тела позволяют мне преобразовываться, что может показаться неординарным для некоторых людей", — рассказала тату-модель.
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