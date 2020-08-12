Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости наградить всех, кто принимал участие в создании первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики коронавируса. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве назвали эту вакцину от COVID-19 первой в мире.
"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим ученым и врачам. Первая вакцина — это успех Российской науки и российских врачей, а наша страна вновь доказала всему миру, что Россия — это мощнейшая медицинская держава, - сообщил политик в своем Telegram-канале.
Жириновский подчеркнул, что нужно и дальше работать в этом направлении, чтобы было больше больниц, поликлиник, а профессиональный уровень всех сотрудников медучреждений постоянно повышался.
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