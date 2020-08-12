Жириновский призвал наградить создателей вакцины от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости наградить всех, кто принимал участие в создании первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики коронавируса. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве назвали эту вакцину от COVID-19 первой в мире.