Опрос показал неутешительные и неоднозначные данные: проходной минимум "счастья" для женщины — 150 тысяч рублей в столице или мегаполисе и не менее 70 тысяч — в регионах. Речь идет о заработке потенциального партнера, если же он зарабатывает меньше, то большая часть опрашиваемых женщин не готовы считать такого претендента "настоящим мужчиной".
В случае брака цифра увеличивается в мегаполисе до 250 тысяч, в регионе — до 150 тысяч.
"При описании настоящего мужчины, конечно, женщины ориентируются на заработок и положение выше среднего. Так как они хотят чувствовать себя защищенными, огражденными от забот", — утверждает руководитель психологического центра Юлия Мухина.
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