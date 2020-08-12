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Чего хотят женщины: психологи узнали конкретную цифру в рублях

Общество

Опрос показал неутешительные и неоднозначные данные: проходной минимум "счастья" для женщины — 150 тысяч рублей в столице или мегаполисе и не менее 70 тысяч — в регионах. Речь идет о заработке потенциального партнера, если же он зарабатывает меньше, то большая часть опрашиваемых женщин не готовы считать такого претендента "настоящим мужчиной".

В случае брака цифра увеличивается в мегаполисе до 250 тысяч, в регионе — до 150 тысяч.

"При описании настоящего мужчины, конечно, женщины ориентируются на заработок и положение выше среднего. Так как они хотят чувствовать себя защищенными, огражденными от забот", — утверждает руководитель психологического центра Юлия Мухина.

 

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