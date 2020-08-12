Чего хотят женщины: психологи узнали конкретную цифру в рублях

Опрос показал неутешительные и неоднозначные данные: проходной минимум "счастья" для женщины — 150 тысяч рублей в столице или мегаполисе и не менее 70 тысяч — в регионах. Речь идет о заработке потенциального партнера, если же он зарабатывает меньше, то большая часть опрашиваемых женщин не готовы считать такого претендента "настоящим мужчиной".

В случае брака цифра увеличивается в мегаполисе до 250 тысяч, в регионе — до 150 тысяч.