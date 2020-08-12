Нововведения для автомобилистов: теперь согласно новым положениям Технического регламента Таможенного союза, вносить изменения в устройство и конструкцию машины можно лишь после согласования с ГИБДД и представителями спецлабораторий. Это касается и багажников на крыше, и несогласованных фар фаркопа.
В обратном случае водитель получит штраф и будет вынужден вернуть все, как было, утверждает Федеральное агентство новостей.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.