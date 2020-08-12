Министерство природы Ингушетии закупит лошадей егерям для конного патрулирования лесов региона. Это нововведение предназначено для эффективной борьбы с браконьерством в сезон охоты.
"В канун открытия сезона охоты, который стартует с 17 августа, егеря Ингушетии перейдут на усиленное патрулирование с целью защиты диких животных и птиц от браконьеров, в том числе занесенных в Красные книги России и Ингушетии. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос и намерены закупить на средства инвестора 10 лошадей, которые станут помощниками в защите фауны", — рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев.
Егеря жалуются на активизацию браконьеров в разгар охотничьего сезона. Также в этот период растет число нарушений гражданами с разрешением на охоту.
"Каждый егерь обходит вверенный ему участок, отвечает за охрану животных и создание для них условий обитания, а также организацию охоты. В республике всего обитают 12 видов животных и 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу России. Общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от площади Ингушетии", — говорится в сообщении на сайте министерства.
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