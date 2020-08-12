В Ингушетии егерей пересадят на лошадей для патрулирования лесов

Министерство природы Ингушетии закупит лошадей егерям для конного патрулирования лесов региона. Это нововведение предназначено для эффективной борьбы с браконьерством в сезон охоты.

"В канун открытия сезона охоты, который стартует с 17 августа, егеря Ингушетии перейдут на усиленное патрулирование с целью защиты диких животных и птиц от браконьеров, в том числе занесенных в Красные книги России и Ингушетии. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос и намерены закупить на средства инвестора 10 лошадей, которые станут помощниками в защите фауны", — рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев.

Егеря жалуются на активизацию браконьеров в разгар охотничьего сезона. Также в этот период растет число нарушений гражданами с разрешением на охоту.