Маска, которую заказал анонимный китайский бизнесмен, будет сделана из 18-кратного белого золота и 4-х тысяч бриллиантов.
Ювелиры сомневаются в ее практичности, потому что, по их прогнозам, ее вес будет не менее 270 граммов (в сто раз больше, чем вес обычной медицинской маски), однако она будет оснащена самым современным фильтром для защиты от инфекции.
Как сообщает телеканал "МИР 24", ее стоимость будет не менее полутора миллионов долларов. Сроки изготовления — к концу года.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.