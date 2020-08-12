Скончался от коронавируса глава района Волгоградской области

Интерфакс сообщает, что сегодня скончался от коронавируса глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев. Вирус спровоцировал хроническое заболевание и повлек тяжелые осложнения.

67-летний чиновник возглавлял район 14 лет. 28 июля он был госпитализирован в Камышинскую районную больницу. В конце недели состояние улучшилось и появились основания для оптимистичных прогнозов и возможного амбулаторного лечения. Но после улучшения последовало резкое ухудшение, в результате глава скончался от обострения хронических заболеваний, вызванных коронавирусом.