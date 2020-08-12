Найдена причина высокой смертности в Тюмени в летний период

Этим летом в Тюмени уже зарегистрировано 904 погибших, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году (было 569 человек).

Губернатор Тюменской области Александр Моор заметил, что повышению показателя способствует рекордно высокая температура в июле 2020 года: 9 июля было зафиксировано 33,2 градуса жары, что побило рекорд 55-летней давности.

Ещё через два дня температура воздуха поднялась до 33,6 градусов. По мнению губернатора, это пагубно влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.