Современная молодёжь в России отличается нацеленностью на материальные ценности и общительностью, выяснил опрос ВЦИОМ.
"Молодых соотечественников общительными (72%), а не замкнутыми в себе (19%). Участники опроса также высказали мнение, что молодёжь скорее доброжелательна (51%), чем агрессивна (34%)", — говорится в результатах опроса.
Вопрос: является ли современная молодёжь культурной или бескультурной, разделил участников опроса почти на равные части (45% против 42%). Такая же ситуация по вопросу о трудолюбивости или ленивости молодого поколения (43% против 45%).
"Более половины считают, что молодые россияне более ориентированы на материальные ценности (77%), чем на духовные (14%), а также скорее алчны, нежели бескорыстны (44% против 36%). Бережливыми их считают только 34% соотечественников, а каждый второй назвал бы молодёжь скорее расточительной (51%)", — отмечает ВЦИОМ.
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