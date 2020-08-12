Молодёжь России нацелена на материальные ценности, выяснил ВЦИОМ

Современная молодёжь в России отличается нацеленностью на материальные ценности и общительностью, выяснил опрос ВЦИОМ.

"Молодых соотечественников общительными (72%), а не замкнутыми в себе (19%). Участники опроса также высказали мнение, что молодёжь скорее доброжелательна (51%), чем агрессивна (34%)", — говорится в результатах опроса.

Вопрос: является ли современная молодёжь культурной или бескультурной, разделил участников опроса почти на равные части (45% против 42%). Такая же ситуация по вопросу о трудолюбивости или ленивости молодого поколения (43% против 45%).