Протестные митинги нанесли ущерб Минску на 15 млн рублей

По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимира Лебедя, материальный ущерб столице от трёх дней беспорядков превышает 500 тысяч белорусских рублей, или 14,9 млн российских рублей.

Оценивались повреждения, нанесённые облику города: остановкам, тротуарам, дорожным знакам, мусорным контейнерам, светофорам, парковым зонам, клумбам.

Также Лебедь добавил, что сейчас ведутся активные работы по восстановлению порядка в городе.