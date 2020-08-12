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Протестные митинги нанесли ущерб Минску на 15 млн рублей

Общество

По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимира Лебедя, материальный ущерб столице от трёх дней беспорядков превышает 500 тысяч белорусских рублей, или 14,9 млн российских рублей. 

Оценивались повреждения, нанесённые облику города: остановкам, тротуарам, дорожным знакам, мусорным контейнерам, светофорам, парковым зонам, клумбам.

Также Лебедь добавил, что сейчас ведутся активные работы по восстановлению порядка в городе. 

 

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