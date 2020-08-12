Заместитель директора Центра занятости в башкирском Нефтекамске пожаловалась на кадровый голод в городе, а причиной безработицы назвала высокие пособия.
"Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. В Центре занятости зарегистрировано более четырех тысяч соискателей", — сказала чиновница в эфире местного телеканала.
Замдиректора Центра занятости Нефтекамска подсчитала, что человек с тремя детьми будет получать пособие по безработице, превышающее МРОТ.
"Размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 рублям, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи рублей. То есть человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги", — заявила чиновница.
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