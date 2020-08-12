В Башкирии чиновница назвала причиной безработицы "высокие" пособия

Заместитель директора Центра занятости в башкирском Нефтекамске пожаловалась на кадровый голод в городе, а причиной безработицы назвала высокие пособия.

"Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице. В Центре занятости зарегистрировано более четырех тысяч соискателей", — сказала чиновница в эфире местного телеканала.

Замдиректора Центра занятости Нефтекамска подсчитала, что человек с тремя детьми будет получать пособие по безработице, превышающее МРОТ.