Москвичей без медицинских масок оштрафовали на 237,4 млн рублей

Жители Москвы, которые ездили в общественном транспорте без масок и перчаток, получили штраф на общую сумму 237,4 млн рублей.

Масочный режим был введён ещё 12 мая, он до сих пор в силе. Поэтому проверки и рейды проводятся ежедневно в наземном транспорте и выборочно — в метро.