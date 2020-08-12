Жители Москвы, которые ездили в общественном транспорте без масок и перчаток, получили штраф на общую сумму 237,4 млн рублей.
Масочный режим был введён ещё 12 мая, он до сих пор в силе. Поэтому проверки и рейды проводятся ежедневно в наземном транспорте и выборочно — в метро.
"За время действия режима мы проверили более 220 тыс. транспортных средств и выписали более 47 тыс. постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток", — сообщил Олег Иванов, заместитель руководителя ГКУ.
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