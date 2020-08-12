Качество жизни сельчан оказалось самым высоким в Липецкой области

Липецкая область заняла первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни сельского населения.

"Рейтинг составил Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени Никонова. Исследование проведено впервые, оно позволяет сравнить регионы по социально-экономическому развитию. Рейтинг создан на основе 74 показателей по условиям жизни сельчан. В частности, это демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность, инвестиции в соцсферу", — рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область набрала максимальные в рейтинге 68,6 балла. Артамонов объяснил высокую оценку тем, что в регионе создается современная инфраструктура, строится жилье и социальные объекты.