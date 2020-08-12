Липецкая область заняла первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни сельского населения.
"Рейтинг составил Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени Никонова. Исследование проведено впервые, оно позволяет сравнить регионы по социально-экономическому развитию. Рейтинг создан на основе 74 показателей по условиям жизни сельчан. В частности, это демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность, инвестиции в соцсферу", — рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Липецкая область набрала максимальные в рейтинге 68,6 балла. Артамонов объяснил высокую оценку тем, что в регионе создается современная инфраструктура, строится жилье и социальные объекты.
"Чтобы закрепить людей на селе создается современная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам", — отчитался Артамонов.
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