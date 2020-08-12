Кем пойти работать: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В августе будут востребованы учителя для работы в частных школах. У них есть возможность найти работу с окладом от 100 тысяч рублей при наличии опыта от пяти лет, а также опыта работы в столичных заведениях.

Как и всегда, лидируют специалисты IT-сферы. А опыт работы от двух лет позволяет претендовать на должности с зарплатой от 130 тысяч рублей, по мере прибавления практического опыта размер заработной платы, соответственно, увеличивается.

Стоматологи также имеют шанс найти работу с зарплатой от 300 тысяч рублей, если имеют опыт от трёх лет и квалификацию, включающую знание новейших технологий стоматологии.