Кто рискует остаться без работы после карантина?

Министерство труда провело аналитику на основании карантинного периода, из которой следует, что в зоне риска — работники торговли, бытового обслуживания и услуг.

Можно не беспокоиться гражданам, работающим в сфере консалтинга, логистики, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

Несмотря на это, вывод оптимистичный: ведомство указало, что рынок труда постепенно выходит из кризиса после пандемии.