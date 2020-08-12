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Кто рискует остаться без работы после карантина?

Общество

Министерство труда провело аналитику на основании карантинного периода, из которой следует, что в зоне риска — работники торговли, бытового обслуживания и услуг.

Можно не беспокоиться гражданам, работающим в сфере консалтинга, логистики, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

Несмотря на это, вывод оптимистичный: ведомство указало, что рынок труда постепенно выходит из кризиса после пандемии.

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