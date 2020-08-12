Синоптики предупредили о "репетиции осени"

Синоптики центра погоды "Фобос" утверждают, что жителям Центральной части и Черноземья следует готовиться к температуре в пределах двадцати градусов тепла, а жителям Поморья и Кольского полуострова так и вовсе доставать куртки — ожидается около 15 градусов выше нуля.

"В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег", — предупреждают синоптики.

Но, по прогнозу, это не продлится долго, и насладиться теплыми деньками россияне еще успеют.