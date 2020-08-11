В российских школах планируют учредить две новые должности — "старший учитель", в обязанности которого будет входить координация работы педагогов, и "ведущий учитель", который должен будет заниматься педагогическим наставничеством. Данную инициативу прокомментировал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Константинович Комков.

"Во-первых, это не новшество. Это существовало ещё в советской школе. Таким образом предпринимается попытка возврата к старым традициям.

Эта система была уничтожена в российской школе во второй половине 90-х годов по инициативе американских советников, которые тогда активно работали в Министерстве образования и науки России. Им очень не понравилось, что в российской системе образования существует такая система, когда есть педагоги-наставники, когда есть старшие учителя, которые передают свой опыт молодым, начинающим педагогам, когда были в школах введены такие элементы психологии, то есть появились школьные психологи. Американцы очень испугались, что это может значительно усилить воспитательную систему в системе образования России.

Тогда они очень настойчиво советовали всю эту систему из российской школы убрать, что и было сделано. Решили, что наставничеством должны заниматься только на специализированных курсах, а потом эти курсы ликвидировали, так на них не было денег.

Школам вернут воспитательную функцию

Но сегодня стало очевидным, что надо возвращать в школы процесс воспитания, о чём и сказал президент России на последнем итоговом заседании Совета по образованию и науки. Он совершенно чётко поставил задачу, что воспитательный компонент надо возвращать в школьную жизнь. Речь идёт не только о школьном, но и высшем профессионального образовании.

Но школьное образование особенно в этом нуждается. Сделать это может только хорошо подготовленный педагог, а сегодня в школу приходят молодые специалисты-недоучки, бакалавры, поэтому для них нужен наставник, опытный учитель. Для того, чтобы у этого учителя был стимул, нужно, чтобы он получал некую доплату.

Поэтому Министерство просвещения, следуя указаниям президента России, начало вводить новые должности: педагог-наставник, за которого будет идти дополнительная оплата, учитель-методист, то есть более опытные учителя, которые будут передавать свой опыт более молодым. За это они будут получать определенное поощрение не только моральное, но и материальное.

Такая система существовала и в советской школе. За наставничество была определенная материальная доплата, кроме того были моральные поощрения: грамоты, звание, путёвки в санатории. Сейчас мы опять к этому возвращаемся и правильно делаем", - заключил эксперт.