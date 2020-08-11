Правительство Тверской области выделит 60,7 млн рублей на покупку школьной формы для 12,1 тыс. детей из многодетных семей.
"Внимательно изучили опыт других субъектов федерации, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс. В комплект школьной формы входят шесть вещей. Для учениц 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо, в комплекте для учениц 4-5 классов сарафан заменяется жилетом. Для мальчиков разных возрастов набор вещей одинаковый — пиджак, брюки, три сорочки и галстук", — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Заказы на ее пошив получат только местные производители при наличии сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.
"Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета, на эти цели в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей", — уточнил Руденя.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.