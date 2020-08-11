В Тверской области вручат форму 12 тыс. школьникам из многодетных семей

Правительство Тверской области выделит 60,7 млн рублей на покупку школьной формы для 12,1 тыс. детей из многодетных семей.

"Внимательно изучили опыт других субъектов федерации, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс. В комплект школьной формы входят шесть вещей. Для учениц 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо, в комплекте для учениц 4-5 классов сарафан заменяется жилетом. Для мальчиков разных возрастов набор вещей одинаковый — пиджак, брюки, три сорочки и галстук", — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Заказы на ее пошив получат только местные производители при наличии сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.