В Кабардино-Балкарии создадут карту минеральных источников

К концу года в Кабардино-Балкарии разработают карту минеральных источников республики и курорта федерального значения "Нальчик".

"Проведен анализ доступности и эффективности использования санаторно-курортными учреждениями курорта Нальчик бальнеологических ресурсов (лечебные минеральные воды, грязи). В настоящее время подписан госконтракт между министерством и Центром географических исследований "Федерального научного центра "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук" по созданию цифровой карты-схемы минеральных источников КБР с каталогом", — сказал представитель правительства КБР Мурат Шогенцуков.

По поручению главы КБР Казбека Кокова в региональном правительстве разработали план мероприятий для повышения эффективности функционирования дочерних обществ курорта федерального значения "Нальчик".