Эксперт рассказал, как интернет-мошенники завлекают жертв

Мошенники в электронных письмах завлекают жертв сообщениями о выигрыше, призывами к переходу по ссылке, используют актуальные новости. Об этом рассказал эксперт в области банковской безопасности.

"Приёмы мошенников известны давно. Первый приём — мошенник в письме пытается пользователя призвать к некоему срочному действию. Если пользователь не совершит действие, которое нужно мошеннику, то его аккаунт, например, в соцсети будет заблокирован. Пользователь, так как требуется срочное действие, может пропустить существенные моменты и выполнить то, что ему прислал мошенник", — сообщил руководитель группы мониторинга и предотвращения кибератак отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Павел Нагин.

Второй приём — сообщение о выигрыше или крупном переводе, заставляющее потенциальную жертву перейти по ссылке и выполнить указанные действия. Таким образом данные счёта или банковской карты могут попасть к аферисту