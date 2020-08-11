Мошенники в электронных письмах завлекают жертв сообщениями о выигрыше, призывами к переходу по ссылке, используют актуальные новости. Об этом рассказал эксперт в области банковской безопасности.
"Приёмы мошенников известны давно. Первый приём — мошенник в письме пытается пользователя призвать к некоему срочному действию. Если пользователь не совершит действие, которое нужно мошеннику, то его аккаунт, например, в соцсети будет заблокирован. Пользователь, так как требуется срочное действие, может пропустить существенные моменты и выполнить то, что ему прислал мошенник", — сообщил руководитель группы мониторинга и предотвращения кибератак отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Павел Нагин.
Второй приём — сообщение о выигрыше или крупном переводе, заставляющее потенциальную жертву перейти по ссылке и выполнить указанные действия. Таким образом данные счёта или банковской карты могут попасть к аферисту
"Третий — касается использования актуальной новостной повестки. Мошенники часто используют горячие новости, то, что интересно пользователю, чтобы привлечь внимание к письму", — пояснил Нагин.
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