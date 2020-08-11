И.о. главы Анапы Василий Швец подписал документ, освобождающий от должностей двух вице-мэров, которые курировали вопросы градостроительства и ЖКХ.
В июле губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу. На курорте выявили нарушения этажности застройки на побережье. Сразу после этой инспекции прежний мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку.
"Василий Швец принял отставку двух вице-мэров Анапы. Свои должности оставили первый заместитель главы города-курорта Сергей Петров и заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова.
Исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец сегодня подписал соответствующие документы, освобождающие Сергея Петрова и Анжелику Бузунову от должностей. Сергей Петров курировал вопросы капитального строительства, санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности. Анжелика Бузунова занималась вопросами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, работы архивного и жилищного отделов", — говорится в сообщении администрации Анапы.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.