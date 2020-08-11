Уволились два вице-мэра Анапы, ответственные за строительство и ЖКХ

И.о. главы Анапы Василий Швец подписал документ, освобождающий от должностей двух вице-мэров, которые курировали вопросы градостроительства и ЖКХ.

В июле губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу. На курорте выявили нарушения этажности застройки на побережье. Сразу после этой инспекции прежний мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку.