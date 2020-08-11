Три четверти россиян боятся оформлять электронные паспорта

73% россиян не готовы оформлять электронные паспорта, так как боятся доступности персональных данных, утечки информации, а также сбоев в базе данных.

"Электронный паспорт хотели бы оформить 16% россиян, в прошлом году этот показатель был равен 31%. Большинство россиян не выразили желания иметь паспорт в электронном формате (73%), а каждый десятый затруднился с выбором (11%). В 2019 году против нововведения высказывались 59% опрошенных", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Четверть участников опроса не одобряют, что при электронном документе возможна утечка данных, почти пятая часть респондентов считает электронный паспорт ненадежным документом.