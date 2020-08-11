73% россиян не готовы оформлять электронные паспорта, так как боятся доступности персональных данных, утечки информации, а также сбоев в базе данных.
"Электронный паспорт хотели бы оформить 16% россиян, в прошлом году этот показатель был равен 31%. Большинство россиян не выразили желания иметь паспорт в электронном формате (73%), а каждый десятый затруднился с выбором (11%). В 2019 году против нововведения высказывались 59% опрошенных", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Четверть участников опроса не одобряют, что при электронном документе возможна утечка данных, почти пятая часть респондентов считает электронный паспорт ненадежным документом.
"Для 24% опрошенных риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам. В прошлом году об этом говорили лишь 4% россиян. При этом 17% граждан РФ считают этот документ в электронном виде ненадежным. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Также 3% россиян считают, что данные могут быть утеряны", — выяснил ВЦИОМ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.