В Вологодской области произошла массовая гибель рыбы в Белом озере

Массовая гибель рыбы зафиксирована в Белом озере в Вологодской области. Губернатор поручил исследовать качество воды в озере, установить причины гибели рыбы, а также наказать виновных.

"Много сообщений я получил о гибели рыбы в Белом озере, в выходные мы начали заниматься вопросом вплотную. На сегодня причина не определена, поэтому поручаю Департаменту сельского хозяйства установить причины массовой гибели рыбы и содействовать органам прокуратуры, Рыбоохраны в нахождении виновных и привлечении их к ответственности. Если мы найдём виновных, будет возбуждено уголовное дело по привлечению к ответственности за массовую гибель рыбы", — сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Глава Белозерского района Евгений Шашкин пояснил, что в этом году в озере погибло много ерша, с другой рыбой — окунем, щукой, судаком, сорогой и лещом — все в порядке.