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Пенсионный стаж врачам будут считать по-новому

Общество

Медицинским работникам, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, пенсионный стаж будут начислять особым образом. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, проинформировал премьер-министр.

"Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены. Решение принято по поручению президента России. Оно будет действовать с начала января до конца сентября", — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило получение пособий опекунами. Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус справкой, сейчас он может это сделать дистанционно.

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