О проблемах и минусах дистанционного режима обучения школьников рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
"Урок — это не чат с учениками. А во время самоизоляции все свелось именно к общению учителей со школьниками в чатах и прописыванию домашних заданий. И не потому, что учителя неумелые или ученики плохие, а потому что невозможно традиционное образование в одночасье перевести в онлайн", — отметила Ольга Епифанова.
Дистанционное обучение подчеркнуло плюсы традиционного образования, считает вице-спикер.
"При дистанционном обучении школа теряет свое значение социального института, где дети учатся дружить, преодолевать конфликты. Индивидуальность каждого, конечно, ценна, но человечество — это сообщество людей. Чтобы жить в нем, необходимы навыки, которые дает именно традиционная школа", — подчеркнула Епифанова.
Дистанционное образование оказалось недоступным для детей, проживающих в отдаленных районах. Разные уровни дохода семей дают разные возможности получения знаний.
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