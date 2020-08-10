О проблемах и минусах дистанционного режима обучения школьников рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

"Урок — это не чат с учениками. А во время самоизоляции все свелось именно к общению учителей со школьниками в чатах и прописыванию домашних заданий. И не потому, что учителя неумелые или ученики плохие, а потому что невозможно традиционное образование в одночасье перевести в онлайн", — отметила Ольга Епифанова.