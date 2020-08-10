В Сочи закрыли нелегальный питомник с макаками и попугаями

Сотрудники правоохранительных органов Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными. Питомник снабжал макаками и попугаями местных фотографов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"В Сочи закрыт нелегальный питомник с экзотическими животными. Он был обнаружен межведомственной группой в Лазаревском районе Сочи в ходе рейдовых мероприятий. Питомник снабжал уличных фотографов животными для проведения незаконных фотосессий с туристами. Условия, в которых содержались животные, специалисты признали неудовлетворительными. Животных забрали у хозяев и поместили в специализированные вольерные комплексы ", — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли из нелегального питомника три попугая, в том числе два ары сине-желтых и один ара зеленокрылый, а также двух яванских макак. Специалисты Росприроднадзора оштрафовали собственника нелегального питомника.