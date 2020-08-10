В Архангельске возобновили бесплатный проезд в автобусах для пожилых

Бесплатный проезд на общественном транспорте для архангелогородцев старше 70 лет возобновлён в городе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

"Возобновлён бесплатный проезд в автобусах для архангелогородцев старше 70 лет. В соответствии с изменениями в указ губернатора Архангельской области, которые предполагают снятие ряда ограничительных мер, льготные категории граждан вновь могут пользоваться транспортными картами в автобусах на муниципальных маршрутах. Неиспользованные с 28 марта поездки за гражданами сохраняются", — говорится в сообщении.

Бесплатный проезд был ограничен с 28 марта из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией. Сейчас на карты пожилым архангелогородцам зачислили по 60 бесплатных поездок на третий квартал 2020 года.

Ранее в Архангельской области анонсировали запуск Национальной системы платёжных карт "Единой карты жителя" на основе банковской карты "Мир".