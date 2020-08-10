Правительство России упростило получение пособий опекунами

Об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны, речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью. Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус справкой, сейчас он может это сделать дистанционно ", — сказал Мишустин.

До конца 2020 года все сведения о законных представителях получателей социальных выплат будут занесены в единую информационную систему. Банк данных также будет содержать сведения о россиянах, лишенных родительских прав.