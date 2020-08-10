Об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны, речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью. Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус справкой, сейчас он может это сделать дистанционно ", — сказал Мишустин.
До конца 2020 года все сведения о законных представителях получателей социальных выплат будут занесены в единую информационную систему. Банк данных также будет содержать сведения о россиянах, лишенных родительских прав.
"Это исключит возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартиры и совершении других юридических действий. Кроме того, в систему будут внесены сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счет государства", — подчеркнул председатель правительства.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.