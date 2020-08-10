Пригожин и "Патриот" поздравили Лукашенко с победой на выборах

Медиагруппа "Патриот", которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовала открытое письмо с поздравлениями вновь избранному президенту Белоруссии.
Согласно предварительным данным, на выборах Александр Григорьевич Лукашенко набирает порядка 80% голосов при явке более 84%. Глава союзной страны избирается на шестой срок подряд.
"Уважаемый Александр Григорьевич! Медиагруппа "Патриот" поздравляет вас с уверенной победой над политическими оппонентами", — сообщается в заметке Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу.
"Под вашим руководством Белоруссия поднялась с колен в 90-е, окрепла в 2000-е и стала образцом для молодых европейских государств в 2010-е", — отмечено в письме.
Отметим, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин является главой попечительского совета Медиагруппы "Патриот". Так, в октябре 2019 года на запрос корреспондента РБК Владимира Дергачева о подробностях создания Медиагруппы и включения бизнесмена в Совет, был получен личный ответ Пригожина, который сообщил, что для него это "большая честь"
"Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился", — сообщала пресс-служба компании "Конкорд".
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.