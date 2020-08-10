Вильфанд рассказал, когда в Россию придёт похолодание

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на большую часть европейской территории России придёт похолодание на этой неделе.

"Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае ожидается 28-30, что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо", — заявил синоптик.

Вильфанд проинформировал, что снижаться температура начала в Свердловской и Челябинской областях. С 11 августа похолодает в Среднем Поволжье и на западе Центрального федерального округа.

"Ещё и характер погоды изменится, солнца будет мало. Тем не менее в Омской, Томской и Новосибирской областях до конца недели сохранится жаркая погода. Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов", — рассказал синоптик.

В Москву и Подмосковье похолодание придет 12 августа: будут монотонные, скучные дожди.