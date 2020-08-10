Названа опасность популярных сайтов знакомств

В 2020 году сайты знакомств перестали быть чем-то неприличным. Сегодня это отличный инструмент для поиска новых друзей и общения, особенно в период пандемии.

Такое мнение высказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.