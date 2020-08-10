В 2020 году сайты знакомств перестали быть чем-то неприличным. Сегодня это отличный инструмент для поиска новых друзей и общения, особенно в период пандемии.
Такое мнение высказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Однако, как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительность и внимательность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда", — предупредил эксперт.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.