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Торжество справедливости: "женские парковки" в Казани уничтожены

Общество

Торговый центр в городе Казани, обустроивший 10 "женских парковок" — розовых и широких (в два раза шире обычной) — неожиданно для себя получил шквал недовольства:

  • мужчины посчитали ноу-хау сексистским;
  • женщины — дискриминационным.

Сейчас сотрудники ТЦ закрашивают "красоту на асфальте".

Напомним, в конце июля универмаг в Казани обустроил десять розовых парковочных мест. Каждая стоянка была шириной в четыре метра, то есть почти в два раза больше обычной стоянки, и обозначена парковочными знаками, на которых изображена женщина.

Генеральный директор торгового центра объяснил, что парковка была сделана "из любви" к женщинам: молодым матерям, бабушкам и дедушкам.

На более широкой стоянке "удобнее загружать покупки в багажник".

Но те, для кого старались, почему-то обиделись:

"Вы хотите этим показать, что женщины хуже водят авто, что не соответствует действительности", — примерно так писали в комментариях в соцсетях.

ГИБДД города потребовала убрать "розовую" парковку в течение трёх дней, поскольку она

"не соответствовала российскому законодательству, ведь правила дорожного движения не предусматривают гендерные парковки для мужчин или женщин".

Прокуратура Казани также призвала универмаг убрать "женские парковки", увидев в них

"признак дискриминации автомобилистов по признаку их пола".

К слову, в Европе аналогичные парковки, уничтоженные в Казани,  есть давно. И никого не смущают…

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