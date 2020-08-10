Россиян приглашают лететь на "берег турецкий"

Росавиация сообщает о возобновлении с сегодняшнего дня, 10 августа, авиасообщения с курортами Турции.

"С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа начнется авиасообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном. 10 августа в список открывшихся направлений добавляется Анталия", — сообщили в Росавиации.

Первые рейсы отправятся в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Несмотря на появившиеся ранее в прессе сообщения о росте числа COVID-инфицированных в Турции, количество желающих полететь на курорт — по данным туроператоров — не снизилось.

Осуществлять полеты к "берегу турецкому" будут 10 российских авиаперевозчиков и 3 турецких.

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