Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии

Борьба с распространением коронавирусной инфекцией может продлиться еще несколько лет.

По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, даже в самых развитых странах инфекция исчезнет только к концу следующего года.

"Я считаю, что в развитых странах пандемия закончится к концу 2021 года", — заявил Гейтс в интервью порталу Wired.

Он также добавил, что в некоторых странах борьба с коронавирусом закончится в конце 2022 года.