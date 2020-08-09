Борьба с распространением коронавирусной инфекцией может продлиться еще несколько лет.
По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, даже в самых развитых странах инфекция исчезнет только к концу следующего года.
"Я считаю, что в развитых странах пандемия закончится к концу 2021 года", — заявил Гейтс в интервью порталу Wired.
Он также добавил, что в некоторых странах борьба с коронавирусом закончится в конце 2022 года.
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