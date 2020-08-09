Определён самый малочисленный российский народ

Самым малочисленным народом России признаны проживающие в Чечне и Дагестане чамалалы.

В 2010 году во время переписи населения их насчитывалось всего 24 человека. Примечательно, что ещё в 1967-м к этому народу причисляли себя более 4 тысяч человек.