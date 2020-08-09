Самым малочисленным народом России признаны проживающие в Чечне и Дагестане чамалалы.
В 2010 году во время переписи населения их насчитывалось всего 24 человека. Примечательно, что ещё в 1967-м к этому народу причисляли себя более 4 тысяч человек.
"В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающие себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев", — сообщили в офисе переписи населения.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.