Российские семьи с детьми должны получать выплаты в 10 тысяч рублей на регулярной основе. С таким заявлением выступил лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил выплату семьям с детьми на июнь и июль. Также парламентарий предлагает выплачивать пособие на детей до 18 лет.
"Выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, и распространить её нужно на детей до 18 лет", — отметил депутат.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.