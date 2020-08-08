Выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми может стать постоянной

Российские семьи с детьми должны получать выплаты в 10 тысяч рублей на регулярной основе. С таким заявлением выступил лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил выплату семьям с детьми на июнь и июль. Также парламентарий предлагает выплачивать пособие на детей до 18 лет.